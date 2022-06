WeSportUp | il primo acceleratore italiano di startup dello sport

Leggi su formiche

(Di sabato 25 giugno 2022) Grande successo per l’iniziativa . Il progetto ha come vision far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione al mondo in ambitoe salute, ricercando e facendo crescere le migliorie scaleup italiane ed internazionali per lo sviluppo economico e sociale del settore. L’obiettivo è ricercare le realtà più interessanti in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologiche dedicate alloe al benessere e offrire a loro sostegno. Il lancio comprende la fan experience e il metaverso, ma anche la gestione di organizzazioniive, smart venue, gaming & e-, ESG e sostenibilità. Negli ultimi cinque anni sono stati investiti oltre 27 miliardi di dollari nell’innovazione-tech (tecnologie per atleti, fan, strutture, media, ...