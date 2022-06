Weekend da incubo | tutti i voli cancellati da Ryanair | Easyjet e Volotea

(Di sabato 25 giugno 2022) Undisastroso per il traffico aereo e i viaggiatori italiani. Altro che vacanze, lo scioperoha fatto cancellare oltre 90della compagnia aerea low cost irlandese. L'agitazione di 24 ore è stata proclamata per oggi da Filt-Cgil e Uiltrasporti. I sindacati hanno spiegato che circa 40sono stati annullati preventivamente ieri, 24 giugno, mentre altri 50 sono statiprima dell'entrata della fascia di garanzia (che va dalle ore 18 alle ore 21). Caos anche in Toscana, dove lo sciopero di Toscana aeroporti handling e Toscana aeroporti Spa ha causato lo stop di 40 tratte. Cancellazioni poi per, a seguito della protesta dei lavoratori delle compagnie proclamata da Uiltrasporti (insieme a Usb per ...

Pubblicità

admaioralu : lavorare solo il weekend sta diventando un incubo, mi sto perdendo un sacco di cose. - infoiteconomia : Bitcoin tenta la risalita oltre i $20 mila dopo weekend da incubo Da - InvestingItalia : Bitcoin tenta la risalita oltre i $20 mila dopo weekend da incubo - - pc_947 : Per Checo weekend da incubo #F1 #CanadianGP - KIYOKAMIKO : Buonasera, questa parrucca è diventata il mio nuovo incubo. ?? MA LA FELPONA INVECE È COMODISSIMA. NON SONO ABITUATA… -

Liberoquotidiano.it

... Rovanpera balza al comando, Loeb costretto al ritiro! WRC 2022: classifiche mondiale piloti e costruttori WRC 2022, il calendario ufficiale del mondiale Rally FORD DAContinua il......che coinciderà con la gara di casa per la maggior parte dei team presenti in pista. Così ... Per quanto l'della Q1 si sia poi ripresentato in altre occasione, l'Aston Martin ha comunque ... Meteo, oltre i 40° e tempeste furibonde: perché sarà un weekend da incubo CUPRA MARITTIMA - Due ore di intenso lavoro dei vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme che avevano avvolto ancora una volta una delle colline sopra la Statale tenendo in ...Per usare un eufemismo, un inizio di weekend tutto in salita per Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike al The Ridge Motorsports Park. Tra inconvenienti tecnici, mezzo turno perso e diverbi con il ...