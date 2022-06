Volley, VNL maschile 2022: gli Stati Uniti piegano la Bulgaria 3-1 (Di sabato 25 giugno 2022) Nell’ultimo match della Volley Nations League maschile 2022 andato in scena nella giornata di sabato 25 giugno, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-12, 20-25, 26-24, 25-23). Successo particolarmente sofferto per i giocatori a stelle e strisce, che dopo un primo set dominato hanno dovuto fare i conti con gli avversari. Questi ultimi hanno infatti ristabilito la parità assicurandosi il secondo parziale, per poi lottare nei due set finali. La partita è girata nel finale della terza frazione, quando la Bulgaria ha sprecato un set point sul 24-23, subendo tre punti di fila. Da quel momento gli americani hanno preso fiducia ed hanno portato a casa anche il quarto set, pur non senza faticare. Gli Usa tornano dunque alla vittoria dopo il ko contro l’Iran ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Nell’ultimo match dellaNations Leagueandato in scena nella giornata di sabato 25 giugno, glihanno sconfitto laper 3-1 (25-12, 20-25, 26-24, 25-23). Successo particolarmente sofferto per i giocatori a stelle e strisce, che dopo un primo set dominato hanno dovuto fare i conti con gli avversari. Questi ultimi hanno infatti ristabilito la parità assicurandosi il secondo parziale, per poi lottare nei due set finali. La partita è girata nel finale della terza frazione, quando laha sprecato un set point sul 24-23, subendo tre punti di fila. Da quel momento gli americani hanno preso fiducia ed hanno portato a casa anche il quarto set, pur non senza faticare. Gli Usa tornano dunque alla vittoria dopo il ko contro l’Iran ...

