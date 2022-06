Volley Nations League 2022 | gli azzurri a caccia di un altro successo contro la Cina

(Di sabato 25 giugno 2022) Domani 26 giugno, la Nazionale Italiana maschile di pallavolo chiuderà il secondo appuntamento con la VNL nel matchla. L’Italia arriva a questo inforte del terzo posto nella classifica generale, raggiunto grazie alla Slovenia. Quarto ed ultimo inper glinelle Filippine, sarà importante mettere in scena nuovamente una prestazione come quella che ha portato al facile 3-0gli sloveni. Lasi è dimostrata sinora una delle squadre meno attrezzate della, avendo vinto sul campo un solo match, anche se con un avversario di prestigio come il Brasile. La seconda vittoria dellaè arrivata a ...

I video highlights di Italia - Slovenia, match valevole per la Pool di Quezon City, nelle Filippine, della Week 2 dellaLeague (VNL) maschile 2022 . Pronto riscatto degli azzurri, che dopo la sconfitta patita al tie - break contro il Giappone, travolgono la formazione slovena 3 - 0 (25 - 19, 25 - 16, 25 -...... tecnico dell'Italia (momentaneamente alla guida degli azzurri per via della positività al Covid del Ct De Giorgi e il suo secondo), dopo la netta vittoria contro la Slovenia nella...Quinto successo nella Volleyball Nations League per la nazionale italiana maschile, uscita oggi vincitrice per 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)dalla sfida contro la Slovenia. (ANSA) ...Quinto successo nella Volleyball Nations League per la nazionale italiana maschile, uscita oggi vincitrice dalla sfida contro la Slovenia 3-0 ...