Volley | l’Italia travolge la Slovenia e infila la quinta vittoria in Nations League | Michieletto e Lavia dominanti

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022)ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-19; 25-16; 25-21) nella2022 dimaschile, imponendosi nella rivincita della finale dell’ultima rassegna continentale. I Campioni d’Europa hanno trionfato in maniera perentoria a Quezon City (Filippine), tornando al successo dopo la battuta d’arresto maturata ieri al tie-break contro il Giappone e hanno cosìto il quinto sigillo in questa manifestazione, salendo così al terzo posto provvisorio in classifica generale (5 vittorie, 16 punti). Prova di forza da parte dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi (assente in questa trasferta, è rimasto a casa per recuperare dopo la positività al Covid-19), capaci di soppiantare la quotata compagine balcanica (ora nona in graduatoria) e di sfoggiare un gioco ...