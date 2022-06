Volley, Italia-Slovenia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL maschile 2022 (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Slovenia, sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta patita al tie-break contro il Giappone. La Nazionale Italiana dovrà scendere in campo determinata per affrontare la sempre ostica formazione slovena, al momento ottava in classifica con tre vittorie complessive. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 Italiane di sabato 25 giugno a Quezon City, nelle Filippine. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Gli azzurri vanno a caccia di riscatto dopo la sconfitta patita al tie-break contro il Giappone. La Nazionalena dovrà scendere in campo determinata per affrontare la sempre ostica formazione slovena, al momento ottava in classifica con tre vittorie complessive. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di sabato 25 giugno a Quezon City, nelle Filippine. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

