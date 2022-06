Volley | Italia-Slovenia 3-0 Michieletto | “Migliorati in ricezione e battuta | non siamo al 100% ed è positivo”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) L’ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-19; 25-16; 25-21) nella Nations League 2022 dimaschile, imponendosi nella rivincita della finale dell’ultima rassegna continentale. I Campioni d’Europa hanno trionfato in maniera perentoria a Quezon City (Filippine), tornando al successo dopo lad’arresto maturata ieri al tie-break contro il Giappone e hanno così infilato il quinto sigillo in questa manifestazione, salendo così al terzo posto provvisorio in classifica generale (5 vittorie, 16 punti). Alessandroe Giulio Pinali sono stati tra i protagonisti, di seguito le dichiarazioni rilasciate ai canali federali. ALESSANDRO: “Ci voleva, tre punti importanti dopo la prestazione di ieri non perfetta in tutti i fondamentali. Oggi volevamo ...