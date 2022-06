“Volano i coltelli | si detestano” Cosa succede nella “nuova” Ita Airways

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 giugno 2022) Proprio in queste ore si stanno decidendo le sorti della vecchia Alitalia. I rumors di Palazzo, a meno di colpi diretti del premier Draghi, parlano della solita palude: si doveva avere un’idea sull’acquirente entro la fine di maggio, e invece niente. Si rischia unapalude, a spese del contribuente. Con un nuovo nulla di fatto. Ci sono tre partiti: quello dei tedeschi, quello dei francesi e quello del tirare a campare così come è. LaAlitalia, che si chiama Ita, alla prova dei fatti si è dimostrata come la vecchia Alitalia. A parte una verniciata di azzurro su aerei e applicazione online. Proprio la sua mano di vernice dovrebbe far riflettere. È la primache hanno pensato di fare quelli del marketing. Dei geni: pensavano che bastasse una mano di blu per trasformare una Ritmo in una Lamborghini. Gli aerei dentro sono ...