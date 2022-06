Visparelli (Enpacl): “In pandemia erogati 30 mln a consulenti del lavoro in difficoltà” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel corso della pandemia non abbiamo lasciato soli i colleghi in difficoltà, il nostro ente ha erogato 30 milioni di euro in sussidi a sostegno dei colleghi”. Lo ha detto Alessandro Visparelli, presidente dell’Enpacl, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, intervenendo alla giornata conclusiva del Festival del lavoro a Bologna. “Allo stesso tempo -ha continuato Visparelli- abbiamo registrato, visto il lavoro svolto dai colleghi per le imprese nel corso della pandemia, un aumento del fatturato e del gettito contributivo. I più piccoli hanno sofferto ma non li abbiamo lasciati e non li lasciamo soli”, ha concluso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel corso dellanon abbiamo lasciato soli i colleghi in, il nostro ente ha erogato 30 milioni di euro in sussidi a sostegno dei colleghi”. Lo ha detto Alessandro, presidente dell’, l’ente nazionale di previdenza e assistenza deidel, intervenendo alla giornata conclusiva del Festival dela Bologna. “Allo stesso tempo -ha continuato- abbiamo registrato, visto ilsvolto dai colleghi per le imprese nel corso della, un aumento del fatturato e del gettito contributivo. I più piccoli hanno sofferto ma non li abbiamo lasciati e non li lasciamo soli”, ha concluso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

