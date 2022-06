Villaggio dei Ragazzi: al via la seconda edizione della Ricambio Teatrale “Estate Maddalonese” (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno ritorna, anche questa Estate, la rassegna Teatrale alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maddaloni, retto da Caterina Ventrone, il “Villaggio” diventerà, infatti, dal 29 giugno p.v. al 15 settembre, luogo d’ arte Teatrale sotto l’attenta direzione artistica di Michele Cupito. L’attore Maddalonese ha allestito per l’occasione un cartellone ricco non solo di nomi importanti ma anche di grandi emozioni. A presentare la kermesse sarà Luca Tramontano. Oltre al Comune di Maddaloni, guidato dal Sindaco Andrea De Filippo, e alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno ritorna, anche questa, la rassegnaalla Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo”. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maddaloni, retto da Caterina Ventrone, il “” diventerà, infatti, dal 29 giugno p.v. al 15 settembre, luogo d’ artesotto l’attenta direzione artistica di Michele Cupito. L’attoreha allestito per l’occasione un cartellone ricco non solo di nomi importanti ma anche di grandi emozioni. A presentare la kermesse sarà Luca Tramontano. Oltre al Comune di Maddaloni, guidato dal Sindaco Andrea De Filippo, e alla Fondazionedei, ...

ItalianNavy : Maestosa e meravigliosa #naveVespucci ha ormeggiato a #LaMaddalena nel giorno del Giuramento solenne dei VFP1 della… - ottopagine : Villaggio dei ragazzi: estate all'insegna del teatro #Maddaloni - quemadator221 : @micheleboldrin @toscadeigatti @UKRinIT Non è il Donbass Se vai nel Caucaso, nelle repubbliche ex sovietiche dell'A… - FilippoC15 : @nonexpedit E gli scienziati che non ne hanno azzeccata una in una pandemia sarebbero considerati come dei pagliacci/scemi del villaggio. - Corry08101961 : Dopo aver catturato l'ufficiale dei servizi segreti delle forze armate ucraine, i combattenti del gruppo '???tvazhny… -