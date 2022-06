Pubblicità

PalermoToday : Videochiamata con il sindaco di Kiev ma non è lui: ingannati tre sindaci di capitali europee… - romatoday : Videochiamata con il sindaco di Kiev ma non è lui: ingannati tre sindaci di capitali europee… - Today_it : Videochiamata con il sindaco di Kiev ma non è lui: ingannati tre sindaci di capitali europee

La sindaca di Berlino, Franziska Giffey , ha detto di aver preso parte a unasulla piattaforma Webexqualcuno che sembrava, in tutto e per tutto, Klitschko. "Non c'erano segnali che ...... ma ha sempre chiarito che avrebbe voluto avere un rapportola nipotina " : nulla in contrario ...- Not the actual photo "Mia figlia ha 6 settimane e sua nonna l'ha sempre vista in, ... Videochiamata con il sindaco di Kiev ma non è lui: ingannati tre sindaci di capitali europee Nel pomeriggio di oggi la sindaca di Berlino Franziska Giffey ha avviato una videochiamata con Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev. I toni della conversazione erano sospetti e così Giffey ha deciso d ...Roma, 25 giu. (askanews) - I sindaci di diverse capitali europee sono stati indotti con l'inganno ad avere videochiamate con un deepfake del loro omologo a Kiev, Vitali Klitschko. Il sindaco di Berlin ...