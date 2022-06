VIDEO Gregorio Paltrinieri Campione del mondo: dominio sui 1500 metri, il record del mondo ha tremato (Di sabato 25 giugno 2022) Un oro dal sapore speciale, una medaglia pregiatissima che conferma l’immensità di un Campione straordinario. Gregorio Paltrinieri ha regalato quest’oggi grandissime emozioni a tutto il popolo del Bel Paese grazie allo strepitoso oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest. È stata davvero una prestazione indimenticabile quella dell’azzurro. Il nativo di Carpi è stato in grado di prendere il largo nella prima parte di gara per poi arrivare al traguardo con distacchi abissali su tutti gli altri, andando anche vicino al record del mondo. Una prova di forza, di coraggio e di classe supportata a gran voce da tutti gli italiani, atleti e non, presenti alla Duna Arena, chiaramente in visibilio per uno dei più grandi nuotatori della storia. Nuoto, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Un oro dal sapore speciale, una medaglia pregiatissima che conferma l’immensità di unstraordinario.ha regalato quest’oggi grandissime emozioni a tutto il popolo del Bel Paese grazie allo strepitoso oro neistile libero ai Mondiali di Budapest. È stata davvero una prestazione indimenticabile quella dell’azzurro. Il nativo di Carpi è stato in grado di prendere il largo nella prima parte di gara per poi arrivare al traguardo con distacchi abissali su tutti gli altri, andando anche vicino aldel. Una prova di forza, di coraggio e di classe supportata a gran voce da tutti gli italiani, atleti e non, presenti alla Duna Arena, chiaramente in visibilio per uno dei più grandi nuotatori della storia. Nuoto, ...

