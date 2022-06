VIDEO | COLPO PAZZESCO DA 80 MILIONI DI EURO! (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato internazionale ci sta regalando grandissimi colpi di mercato, e ne arriveranno molti altri nelle prossime settimane. Nel frattempo il Manchester United ha trovato l’accordo con il Barcellona per il prezzo del cartellino di Frankie de Jong. Il centrocampista olandese sarebbe pronto a vestire la maglia dei Red Devils e a ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato all’Ajax, Erik ten Hag. Secondo il quotidiano spagnolo Sport le cifre del trasferimento si aggirano attorno agli 80 MILIONI, seppur manchi ancora l’ok del giocatore che però non sarebbe in discussione. Il nome del 25enne olandese è la prima richiesta del nuovo allenatore del Manchester United che lo avrebbe scelto per sostituire Pogba, visto l’addio del francese al club inglese. I blaugrana con i soldi di de Jong potrebbero incominciare ad ingaggiare i giocatori a parametro zero, i quali starebbero ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Il mercato internazionale ci sta regalando grandissimi colpi di mercato, e ne arriveranno molti altri nelle prossime settimane. Nel frattempo il Manchester United ha trovato l’accordo con il Barcellona per il prezzo del cartellino di Frankie de Jong. Il centrocampista olandese sarebbe pronto a vestire la maglia dei Red Devils e a ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato all’Ajax, Erik ten Hag. Secondo il quotidiano spagnolo Sport le cifre del trasferimento si aggirano attorno agli 80, seppur manchi ancora l’ok del giocatore che però non sarebbe in discussione. Il nome del 25enne olandese è la prima richiesta del nuovo allenatore del Manchester United che lo avrebbe scelto per sostituire Pogba, visto l’addio del francese al club inglese. I blaugrana con i soldi di de Jong potrebbero incominciare ad ingaggiare i giocatori a parametro zero, i quali starebbero ...

