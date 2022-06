Victoria De Angelis | la terribile perdita | le è stata vicina fino alla fine

Leggi su youmovies

(Di sabato 25 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deè una star mondiale, seguita da milioni di persone. Ma non tutti sanno che la bassista dei Maneskin ha avuto un passato difficile: ecco qual è il dramma che l’ha deva. È una delle musiciste del momento, capace di conquistare milioni di persone in tutto il mondo. Ma non tutti i fan