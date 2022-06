Via vai Manchester: Haaland potrebbe compare la casa di Pogba (Di sabato 25 giugno 2022) A Manchester c’è chi va e c’è chi viene. Il nuovo acquisto del Manchester City, Erling Haaland è infatti alla ricerca di una abitazione inglese e, secondo quanto riportato dal Sun, il norvegese potrebbe comprare proprio la villa che era stata di Paul Pogba, prossimo al trasferimento alla Juventus. La villa da circa 3 milioni e mezzo di euro (l’affitto invece sarebbe di quasi 35 mila euro al mese), ha cinque camere da letto, una piscina riscaldata, una palestra, una sauna e un campo di calcio indoor dove potersi allenare ribattezzato P. P. Arena da Pogba. Il norvegese avrebbe visitato la dimora al fine di acquistarla e ne sarebbe rimasto affascinato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Ac’è chi va e c’è chi viene. Il nuovo acquisto delCity, Erlingè infatti alla ricerca di una abitazione inglese e, secondo quanto riportato dal Sun, il norvegesecomprare proprio la villa che era stata di Paul, prossimo al trasferimento alla Juventus. La villa da circa 3 milioni e mezzo di euro (l’affitto invece sarebbe di quasi 35 mila euro al mese), ha cinque camere da letto, una piscina riscaldata, una palestra, una sauna e un campo di calcio indoor dove potersi allenare ribattezzato P. P. Arena da. Il norvegese avrebbe visitato la dimora al fine di acquistarla e ne sarebbe rimasto affascinato. SportFace.

