Venti navi russe e cinesi hanno circondato il Giappone

(Di sabato 25 giugno 2022) Il Sankei Shibum ha pubblicato una cartografia che segna il passaggio dimilitariattorno alnegli ultimi giorni. L’immagine è certamente forte, perché disegna come l’arcipelago sia stato completamenteda fregate e cacciatorpedinieri inviati da Pechino e Mosca. I mezziattraversato lo stretto di Tsugaru tra Hokkaido e Honshu, quello di Tsushima tra l’isola omonima e Honshu, e doppiato capo Soya, sullo stretto di La Pérouse che divide ildalle isole Sakhalin(questi passaggi sono definiti “stretti internazionali” dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o UNCLOS). In totale si sono mosseda guerra, di cui ...

Pubblicità

jakclive : perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e… - Pezzadazienda : @thxjobros Un mio compagno tradusse un brano in cui le navi salpavano 'ventis secundis' in 'ogni venti secondi'. I… - Alice70A : RT @alone73x1: Venere torna a nascere ai soffi del maestrale. O chiese di Liguria,come navi disposte a esser varate! O aperti ai venti e al… - Jacknero62 : RT @alone73x1: Venere torna a nascere ai soffi del maestrale. O chiese di Liguria,come navi disposte a esser varate! O aperti ai venti e al… - semprelibri : RT @alone73x1: Venere torna a nascere ai soffi del maestrale. O chiese di Liguria,come navi disposte a esser varate! O aperti ai venti e al… -

ShipMag

razzi hanno preso di mira il villaggio di Desna, sparati dal territorio della Bielorussia (e ... 764 pezzi di artiglieria, 3.645 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 14delle ...Putin aveva già accusato Kiev di avere impedito il libero transito dinel Mar Nero minando le ... Ore 13:08 - Almenoabitazioni danneggiate da un raid vicino Zaporizhzhia L'area di ... Confermato il maxi ordine di MSC al cantiere cinese New Times Shipbuilding: in arrivo 20 nuove navi Collegamenti in diretta con Emma Bonino sulla sentenza della corte Suprema degli Stati Uniti sull'aborto, con David Carretta da Bruxelles sul Consiglio Europeo conclusosi ieri e sua domanda al preside ...In groppa a un cavallino molleggiato nel Parco Nazionale o in gommone fra iceberg e cascate. Sono tanti i modi di visitare il Paese di terme e vulcani. Ma una ...