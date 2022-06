Venezia, raccolti oltre 2 milioni in 10 giorni dal bond: obiettivo 5 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Il bond lanciato dal Venezia, aperto ora a tutti gli investitori pubblici, ha superato quota 2.000.000 di euro raccolti da oltre 30 paesi diversi in meno di 10 giorni. Lo rende noto Tifosy, la piattaforma di investimento su cui è stato lanciato il prestito obbligazionario del club lagunare. Attraverso il bond i tifosi, la comunità Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 giugno 2022) Illanciato dal, aperto ora a tutti gli investitori pubblici, ha superato quota 2.000.000 di euroda30 paesi diversi in meno di 10. Lo rende noto Tifosy, la piattaforma di investimento su cui è stato lanciato il prestito obbligazionario del club lagunare. Attraverso ili tifosi, la comunità Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Venezia, raccolti oltre 2 milioni in 10 giorni dal bond: obiettivo 5 milioni: Il bond lanciato da… - nuova_venezia : RT @PCagnan: Calcio, oltre 700 mila euro raccolti con le sottoscrizioni per salire in Eccellenza - TugnoliSandro : @elio_vito Domenica prima del voto tutti raccolti in Duomo per ricevere le ultime indicazioni sul ballottaggio. Sar… - se77feed : Vino fatto bene ma senza particolari slanci. Lo segnalo in quanto rarità enologica, prodotto con circa 17 vitigni r… -