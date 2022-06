Venezia-Cagliari 0-0 | Un pareggio senza reti segna il destino del Cagliari | Serie A 2021/22 (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo 6 stagioni nella massima Serie, i sardi sono retrocessi in Serie B dopo una stagione sulle montagne russe Serie A 2021/22 Questa è la…Guarda questo video su Youtube L'articolo Venezia-Cagliari 0-0 Un pareggio senza reti segna il destino del Cagliari Serie A 2021/22 proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo 6 stagioni nella massima, i sardi sono retrocessi inB dopo una stagione sulle montagne russe/22 Questa è la…Guarda questo video su Youtube L'articolo0-0 Unildel/22 proviene da JustCalcio.com.

