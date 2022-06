Valentina Vignali | gelato in mano e balconata in primo piano! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 25 giugno 2022)tra allenamenti bollenti e relax al mare, nell’ultimaine davanzale esplosivo in bella vista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una delle sportive italiane maggiormente apprezzate dalla piazza non solo per il talento mostrato sul campo da basket,fa il pieno di like in ogni post, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.