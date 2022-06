Vaccino Covid, Ricciardi: “Subito rinforzo fragili, non si può attendere” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Bisognerà sicuramente rafforzare la protezione vaccinale anti Covid in autunno. Ma è importante far capire che la protezione vaccinale va rafforzata da Subito per alcune categorie: non bisogna aspettare ottobre per gli ultraottantenni e i fragili”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. “Anche il ministro – ha ricordato Ricciardi, riferendosi ad una lunga intervista rilasciata da Speranza – oggi ha sottolineato due cose importanti in tema di vaccinazioni. La prima è proprio che va immediatamente rafforzata la protezione vaccinale dei fragili. La seconda è che, concordemente con l’Europa, bisognerà fare una grande campagna di vaccinazione, auspicabilmente con ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Bisognerà sicuramente rafforzare la protezione vaccinale antiin autunno. Ma è importante far capire che la protezione vaccinale va rafforzata daper alcune categorie: non bisogna aspettare ottobre per gli ultraottantenni e i”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. “Anche il ministro – ha ricordato, riferendosi ad una lunga intervista rilasciata da Speranza – oggi ha sottolineato due cose importanti in tema di vaccinazioni. La prima è proprio che va immediatamente rafforzata la protezione vaccinale dei. La seconda è che, concordemente con l’Europa, bisognerà fare una grande campagna di vaccinazione, auspicabilmente con ...

