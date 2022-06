Pubblicità

La tensione internazionale è sempre più agguerrita e ci sono i segnali di una crisi economica sistemica", ha spiegato il presidente, "In queste condizioni, instiamo portando ...Richiamando l'attenzione della comunità internazionale su questo importante problema, il presidente dell'Shavkat, durante il suo discorso alla 76a sessione dell'Assemblea ... Uzbekistan, Mirziyoyev propone forum imprenditori Brics Plus La tensione internazionale è sempre più agguerrita e ci sono i segnali di una crisi economica sistemica", ha spiegato il presidente Mirziyoyev, "In queste condizioni, in Uzbekistan stiamo ...Roma, 24 giu. (askanews) - Oggi, la minaccia di una crisi umanitaria sta crescendo in molte regioni del mondo, associata alle gravi conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, all'interruzio ...