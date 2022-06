USA, la Corte annulla la sentenza sul diritto all’aborto | La mossa delle grandi aziende per tutelare le dipendenti (Di sabato 25 giugno 2022) La notizia è arrivata ieri, poco dopo le 16 ora italiana, e ha generato un’ondata di indignazione non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. La Corte Suprema ha infatti emesso una sentenza storica, che va di fatto ad abolire la sentenza Roe v. Wade che aveva consentito nel 1973 la legalizzazione dell’aborto negli USA. In seguito a questa decisione della Corte Suprema, da adesso in poi ogni Stato potrà applicare o meno l’aborto in base alle proprie leggi. Già nelle scorse settimane era emerso un sondaggio che indicava chiaramente come la maggioranza dei saggi fosse favorevole al ribaltamento della Roe v. Wade: non a caso, negli Stati Uniti le proteste e le manifestazioni vanno avanti già da diversi giorni. Ora la Corte Suprema si è espressa in merito al caso “Dobbs v. ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 giugno 2022) La notizia è arrivata ieri, poco dopo le 16 ora italiana, e ha generato un’ondata di indignazione non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. LaSuprema ha infatti emesso unastorica, che va di fatto ad abolire laRoe v. Wade che aveva consentito nel 1973 la legalizzazione dell’aborto negli USA. In seguito a questa decisione dellaSuprema, da adesso in poi ogni Stato potrà applicare o meno l’aborto in base alle proprie leggi. Già nelle scorse settimane era emerso un sondaggio che indicava chiaramente come la maggioranza dei saggi fosse favorevole al ribaltamento della Roe v. Wade: non a caso, negli Stati Uniti le proteste e le manifestazioni vanno avanti già da diversi giorni. Ora laSuprema si è espressa in merito al caso “Dobbs v. ...

