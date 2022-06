Usa | dopo l’abolizione del diritto all’aborto a rischio matrimoni gay e contraccezione

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 25 giugno 2022) Il 24 giugno 2022 si potrebbe definire come il “venerdì nero” per i diritti delle donne negli Stati Uniti. Una pietra tombale piombata come un macigno sui loro corpi, sulla loro possibilità di decidere, sulla loro libertà di gestire la loro persona fisica e non solo. Ma la decisione della Corte Suprema Usa che ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade potrebbe aprire la porta ai tribunali federali per rovesciare ilo omosessuale o interraziale, la, l’assistenza sanitaria per la transizione di genere e altri importantissimi diritti. Ilè anche quello di accrescere il clima di razzismo che è già profondamente radicato in tutto il Paese. L’opinione sull’aborto separata da quella sugli altri diritti Il parere di ieri ha già scatenato un dibattito tra i giudici sul fatto che l’annullamento della Roe metta in ...