Usa, cancellato il diritto all’aborto: storica sentenza della Corte Suprema (Di sabato 25 giugno 2022) La Corte Suprema Americana ha abolito la Roe v. Wade, sentenza che era stata emessa nel 1973 e che garantiva alle donne il diritto all’aborto. Ai giudici era stato chiesto che questo diritto venisse riconosciuto anche in assenza di problemi di salute della gestante, del feto e di ogni altra circostanza che non fosse la libera scelta della donna. Non si è trattato però di una decisione unanime. Sei giudici di orientamento conservatore hanno infatti votato a favore, mentre tre giudici di orientamento liberal hanno espresso parere contrario. Tutti e tre i giudici nominati dall’ex presidente Donald Trump durante il suo mandato hanno votato per l’abolizione della sentenza di quasi mezzo secolo fa. Entro 30 giorni il divieto ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 25 giugno 2022) LaAmericana ha abolito la Roe v. Wade,che era stata emessa nel 1973 e che garantiva alle donne il. Ai giudici era stato chiesto che questovenisse riconosciuto anche in assenza di problemi di salutegestante, del feto e di ogni altra circostanza che non fosse la libera sceltadonna. Non si è trattato però di una decisione unanime. Sei giudici di orientamento conservatore hanno infatti votato a favore, mentre tre giudici di orientamento liberal hanno espresso parere contrario. Tutti e tre i giudici nominati dall’ex presidente Donald Trump durante il suo mandato hanno votato per l’abolizionedi quasi mezzo secolo fa. Entro 30 giorni il divieto ...

