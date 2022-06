Usa cancella aborto, perché si punta il dito contro i 3 giudici nominati da Trump e quali sono gli altri argomenti nel mirino? (Di sabato 25 giugno 2022) Uno dei primi a puntare il dito contro i “tre giudici nominati da Trump” è stato il presidente statunitense Joe Biden durante la conferenza stampa tenuta per commentare la sentenza della Corte Suprema che cancella il diritto all’aborto sancito nel 1973 dalla “Roe v. Wade”. Il voto della Corte rispecchia perfettamente gli attuali rapporti di forza all’interno della più alta corte della magistratura federale degli Stati Uniti d’America: 6 giudici di orientamento conservatore che hanno votato tutti a favore dell’abolizione della storica sentenza e 3 giudici di orientamento liberal, che hanno espresso il loro voto contrario. I giudici “Trumpiani” – Ma allora perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Uno dei primi are ili “treda” è stato il presidente statunitense Joe Biden durante la conferenza stampa tenuta per commentare la sentenza della Corte Suprema cheil diritto all’sancito nel 1973 dalla “Roe v. Wade”. Il voto della Corte rispecchia perfettamente gli attuali rapporti di forza all’interno della più alta corte della magistratura federale degli Stati Uniti d’America: 6di orientamento conservatore che hanno votato tutti a favore dell’abolizione della storica sentenza e 3di orientamento liberal, che hanno espresso il loro voto contrario. Iiani” – Ma allora...

CottarelliCPI : Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da… - lauraboldrini : La Corte suprema #Usa cancella il diritto delle statunitensi di decidere del proprio corpo. Un passo indietro di 5… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - brius : RT @CottarelliCPI: Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da un se… - MovengoAnchio : RT @CottarelliCPI: Ieri la Corte Suprema USA ha cancellato una legge dello stato di New York sul controllo delle armi che esisteva da un se… -