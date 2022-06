Usa cancella aborto | lite Borgonovo-Gruber “Vi sfugge concetto di democrazia” “Nei Paesi democratici i diritti civili vanno sempre garantiti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Scontro in più atti a “Otto e mezzo” (La7) tra la conduttrice Lillie il vicedirettore della Verità, Francesco, sull’abolizione della sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la Corte suprema statunitense aveva legalizzato l’negli Usa. Secondo, tutto rientra nelle regole della ‘pura’: “È una procedura assolutamente democratica, saranno gli Stati singoli a decidere. Quando la Corte suprema decide a favore dei matrimoni gay va bene e invece stavolta no? Siete voi che in questo momento state montando una cosa che non esiste, perché idelle donne non sono in pericolo“.ironizza sul “voi” utilizzato dae obietta: “Diciamo che le persone che credono nellacredono ...