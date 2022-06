(Di sabato 25 giugno 2022) Il presidente americano Joehato labipartisan per una, approvata da Senato e Camera. "Oggi per la prima volta stiamo facendo qualcosa di concreto, c'e' ancora ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente Joe Biden ha dato mandato al segretario alla salute di garantire l'accesso delle donne alla pillola a… - Agenzia_Ansa : USA - Biden firma la legge per la stretta sulle armi - Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - MyVerdictIs : Gruppo di medici USA: “Chiediamo la fine delle politiche #covid sui #vaccini e sui test che escludono i bambini dal… - mimmoalba1 : RT @itsmeback_: Processo Trump, l'accusa. 'Un satellite italiano ha trasferito voti a Biden' Spunta anche una chiamata all'ambasciata Usa… -

"Oggi per la prima volta stiamo facendo qualcosa di concreto, c'e' ancora molto lavoro da fare e non mollero', ma questa e' una giornata storica", ha detto. 25 giugno 2022Sul fronte delle armi neglialmenoha incassato un successo, con l'approvazione da parte del Congresso della prima stretta significativa degli ultimi 30 anni. 'Oggi per la prima volta ...Il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge bipartisan per una stretta sulle armi, approvata da Senato e Camera. "Oggi per la prima volta stiamo facendo qualcosa di concreto, c'e' ancora ...(Agenzia Vista) Usa, 25 Giugno 2022 - "La decisione presa ieri dalla Corte Suprema è devastante e dolorosa. Difenderemo i diritti riproduttivi delle donne americane". Lo ha detto il presidente america ...