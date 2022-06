Usa, auto travolge manifestanti pro-aborto in Iowa: il video (Di sabato 25 giugno 2022) Una persona a bordo di un’auto ha travolto un gruppo di manifestanti pro-aborto a Cesar Rapids, in Iowa, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto poco dopo la decisione della Suprema Corte che ha annullato la sentenza sul diritto all’aborto. Inizialmente è stata investita una donna, così i manifestanti hanno cercato di bloccare la macchina, senza successo. video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Una persona a bordo di un’ha travolto un gruppo dipro-a Cesar Rapids, in, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto poco dopo la decisione della Suprema Corte che ha annullato la sentenza sul diritto all’. Inizialmente è stata investita una donna, così ihanno cercato di bloccare la macchina, senza successo.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

