“Uno spettacolo agghiacciante” Uccide la moglie davanti al figlio | poi il gesto e la frase choc alla polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 25 giugno 2022) Rimini, un’altra tragedia a distanza di un mese. A maggio una drammatica vicenda analoga aveva già scosso l’intera comunità e oggi a perdere la vita un’altra donna. Il femminicidio, il terzo dall’inizio dell’anno, è avvenuto in via Rastelli, in zona Lagomaggio. Are la donna di appena 33 anni, il compagno, un riminese di 47 anni. Femminicidio in casa a Rimini, muore a 33 anni, mamma di un bimbo e compagna del suo assassino. Stando alle testimonianza raccolte dai vicini di casa, pare che poco dopo le nove il bimbo di sei mesi fosse scoppiato in un pianto. Poi grida provenienti dall’appartamento al primo piano considerevolmente intense da farsi sentire anche a distanza. Femminicidio in casa, laSecondo quanto riferito dai vicini, pare che la coppia fosse incline ai litigi, ma questa volta tutto è apparso ...