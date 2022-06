Ungheria | mercato immobiliare vivace nel post pandemia

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 giugno 2022) BUDAPEST – “Dopo la riapertura dei confini, ilungherese si è rivelato ancora più frizzante rispetto al pre-”. Lo afferma Laura Bindi, Responsabile Sviluppo Tecnocasa in. “Grazie al ritorno degli investitori stranieri e non, ai mutui a tassi agevolati per le famiglie, alle agevolazioni sull’IVA per le nuove costruzioni e alla riapertura delle Università e a tutto l’indotto ad essa legato, abbiamo riscontrato una crescita delle quotazioni immobiliari in tutto il Paese ed un aumento del numero delle compravendite. La crescita degli affitti, invece, ha registrato un trend inferiore rispetto a quello dei prezzi. Il fiorino, che ancora non ha un cambio fisso legato all’euro, si è svalutato ufficialmente di un 8-10% a seconda dei periodi, quindi per gli acquirenti che pagano in euro il ...