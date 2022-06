“Una voce per Padre Pio”, Al Bano pensa al ritiro. Mara Venier: “Anche tu come me” (Di sabato 25 giugno 2022) Mara Venier inaugura l’estate con un appuntamento ricco di splendida musica e grandissime emozioni: si tratta della 23esima edizione di Una voce per Padre Pio, l’evento benefico che si tiene annualmente a Pietrelcina in un’atmosfera di solidarietà e divertimento. Tantissimi gli ospiti che si sono succeduti sul palco, tra cui Anche Al Bano. L’artista pugliese ha colto l’occasione per annunciare il suo ritiro, ma la conduttrice è intervenuta a gamba tesa ridendoci su. Al Bano si ritira: l’annuncio (e la reazione di Mara Venier) È nella cornice di uno splendido evento estivo dedicato a musica e beneficenza che Al Bano ci ha regalato alcuni dei suoi successi più belli, emozionandoci con una ... Leggi su dilei (Di sabato 25 giugno 2022)inaugura l’estate con un appuntamento ricco di splendida musica e grandissime emozioni: si tratta della 23esima edizione di UnaperPio, l’evento benefico che si tiene annualmente a Pietrelcina in un’atmosfera di solidarietà e divertimento. Tantissimi gli ospiti che si sono succeduti sul palco, tra cuiAl. L’artista pugliese ha colto l’occasione per annunciare il suo, ma la conduttrice è intervenuta a gamba tesa ridendoci su. Alsi ritira: l’annuncio (e la reazione di) È nella cornice di uno splendido evento estivo dedicato a musica e beneficenza che Alci ha regalato alcuni dei suoi successi più belli, emozionandoci con una ...

Pubblicità

vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - nabongfate : purtroppo sono una delusa mentale e il giorno del mio compleanno a mezzanotte spaccata l’ascolterò non solo per cul… - 1VYmMDoG7vUwZfP : RT @marimar43418295: @Rozaliy10957677 @dimash_official Una voce che sembra angelica, o un urlo straziante, e tante cose, che sia una person… -