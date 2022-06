Una voce per Padre Pio 2022: ospiti, scaletta e finalità dell’evento di Rai 1 (Di sabato 25 giugno 2022) Una voce per Padre Pio 2022: l’evento musicale e benefico va in onda su Rai 1 in prima serata sabato 25 giugno 2022. Ecco le anticipazioni e gli ospiti che prenderanno parte alla serata che si incentra sulla vita del Santo di Pietrelcina. Una voce per Padre Pio 2022: ospiti e scaletta Sabato 25 giugno 2022 va in onda su Rai 1 alle ore 21.20 l’evento Una voce per Padre Pio. La manifestazione è giunta alla XXIII edizione e ha lo scopo di portare avanti e far conoscere alle nuove generazioni l’insegnamento del frate di Pietrelcina. La conduzione è affidata a Mara Venier che ha dichiarato “Sono contenta perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 giugno 2022) UnaperPio: l’evento musicale e benefico va in onda su Rai 1 in prima serata sabato 25 giugno. Ecco le anticipazioni e gliche prenderanno parte alla serata che si incentra sulla vita del Santo di Pietrelcina. UnaperPioSabato 25 giugnova in onda su Rai 1 alle ore 21.20 l’evento UnaperPio. La manifestazione è giunta alla XXIII edizione e ha lo scopo di portare avanti e far conoscere alle nuove generazioni l’insegnamento del frate di Pietrelcina. La conduzione è affidata a Mara Venier che ha dichiarato “Sono contenta perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, ...

Pubblicità

vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa Christopher Miller chiamò l'addetto militare Usa a Roma per indagare sulla voce secondo cu… - carloemme50 : @RFeragalli Quello è il paese delle contraddizioni. Non dimentichiamo da dove nasce quel paese è in che modo è nato… - newadan__ : RT @LupoSolo3: Un buio amico una porzione di luce un riposo d'occhi un respiro di pace una bacio di sorte una sottile voce uno spiego d'al… -