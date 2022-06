Una vita anticipazioni: 5 anni dopo scopriremo la verità su Natalia? (Di sabato 25 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 26 giugno 2022? Genoveva scoprirà quello che nasconde suo marito? La donna non sa che in realtà anche Valeria sta indagando: ha scoperto che nel passato di Aurelio ci sono diversi scheletri nell’armadio e che forse, se dovesse trovare qualcosa, potrebbe anche capire dove è suo marito…Nel frattempo, Felipe sembra stare un po’ meglio, anche grazie a Dori. Questo improvviso cambiamento stupisce anche Lolita, che rivede l’avvocato per la prima volta fuori di casa dopo moltissimo tempo. Lolita però non riesce a fidarsi fino in fondo della nuova infermiera…C’è anche un’altra persona ad avere dubbi ed è Ignacio…E adesso vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, in onda alle 14,30 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1423 di Acacias 38. Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 25 giugno 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 26 giugno 2022? Genoveva scoprirà quello che nasconde suo marito? La donna non sa che in realtà anche Valeria sta indagando: ha scoperto che nel passato di Aurelio ci sono diversi scheletri nell’armadio e che forse, se dovesse trovare qualcosa, potrebbe anche capire dove è suo marito…Nel frattempo, Felipe sembra stare un po’ meglio, anche grazie a Dori. Questo improvviso cambiamento stupisce anche Lolita, che rivede l’avvocato per la prima volta fuori di casamoltissimo tempo. Lolita però non riesce a fidarsi fino in fondo della nuova infermiera…C’è anche un’altra persona ad avere dubbi ed è Ignacio…E adesso vediamo leper la puntata di Unadi domani, in onda alle 14,30 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1423 di Acacias 38. Una ...

Pubblicità

Pontifex_it : C’è bisogno di una misericordia infinita come quella del #SacroCuore di Cristo per rimediare a tanto male e tanta s… - IlContiAndrea : Bentornati nel Medioevo americano. La Corte Suprema ha eliminato il diritto costituzionale all'#aborto dopo quasi… - juventusfc : Anche quest’anno le iconiche strisce bianconere si fondono con i colori dell’arcobaleno e danno vita a un’esclusiva… - Stefania_Cixi69 : RT @GiovanniPaglia: Un pugno di conservatori nominati a vita da un petroliere texano e un mezzo malavitoso possono togliere il diritto di a… - DonatellaAlfie1 : @fatinacattiva ho trascorso una vita a lavorare con colleghi di cui non avevo la minima stima... Non mi sono mai li… -