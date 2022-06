Una galleria che spazia dai celebri ritratti di personalita? della politica e dello star system | ai reportage di viaggio e a quelle foto “rubate” in strada

Pubblicità

berlusconi : Che bella la mia Milano! Una passeggiata in galleria prima di andare a cena. - bustIingcrowds : le foto voltato di spalle mentre guarda l'arte la mie preferite da qualche parte nel telefono di qualcuno c'è un'al… - alecittadino : RT @berlusconi: Che bella la mia Milano! Una passeggiata in galleria prima di andare a cena. - Picinali_M : RT @berlusconi: Che bella la mia Milano! Una passeggiata in galleria prima di andare a cena. - TDSestieri : RT @artemisiaitaly: “Pietà di Palestrina” di Michelangelo Buonarroti 1550-1560 marmo, h 251 cm La scultura è arrivato nella Galleria dell’A… -

LA NAZIONE

... quando cerchiamo di schivare le partite di calcio organizzate in, quando vediamo folle rumorose che battonosudicia via Toledo. Chi è in grado di cogliere le sofferenze, i disagi, i ......di città c'è la nuovaItalia di via Toledo e Palazzo Reale dove ci saranno investimenti. Gli spazi ovviamente li allargheremo ancora di più. L'ex Mercato Ittico diventerà prestogrande ... Fabrizio Moretti apre una galleria a Londra Una riflessione sull’attuale situazione del sistema dell’arte a Shanghai attraverso le testimonianze di alcune delle sue voci più significative ...Due persone uccise in una sparatoria in un locale gay di Oslo; ci sono anche 14 feriti. Intanto è stato annullato il Gay Pride in programma nella capitale norvegese. L’episodio è avvenuto nella notte ...