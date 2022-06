Un imprenditore è stato arrestato per aver scambiato video pedopornografici della figlia (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - C'è anche un imprenditore romano di 48 anni che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico fra i tre uomini arrestati in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Roma e del Lazio per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L'operazione ha fatto seguito a indagini nel contrasto alla pedopornografia online che hanno portato a perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica. Gli altri due arrestati sono un 26enne di Viterbo e un cameramen romano di 32 anni, entrambi trovati in possesso di ingente materiale pedopornografico. L'imprenditore romano, già arrestato nel 2018 per detenzione di file pedopornografici, aveva appena terminato di scontare la condanna, quando è ... Leggi su agi (Di sabato 25 giugno 2022) AGI - C'è anche unromano di 48 anni che scambiava immagini efiglia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico fra i tre uomini arrestati in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Roma e del Lazio per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L'operazione ha fatto seguito a indagini nel contrasto alla pedopornografia online che hanno portato a perquisizioni delegate dalla ProcuraRepubblica. Gli altri due arrestati sono un 26enne di Viterbo e un cameramen romano di 32 anni, entrambi trovati in possesso di ingente materiale pedopornografico. L'romano, già arrenel 2018 per detenzione di file, aveva appena terminato di scontare la condanna, quando è ...

