Un evento tv straordinario con il re in pelle nera fetish da svenimento a ripetizione (Di sabato 25 giugno 2022) Se siete andati a vedere Elvis (Presley) al cinema, molte cose vi avranno colpito. Tra queste la performance di Austin Butler e quasi certamente il segmento dedicato allo show tv ’68 Comeback Special. Registrato in California il 27 giugno 1968 e poi mandato in onda il 3 dicembre 1968 sulla NBC, rappresentò il rilancio in grande stile di Elvis dopo un periodo di offuscamento. Un evento che riconfermò l’unicità della star, mai più così in forma e mai più così esposto come mercanzia altamente erotica ai fortunati in studio e a tutti quelli a casa. Seppure vestitissimo, ma con un completo di pelle nera subito fetish in uno spettacolo che univa momenti stand-up, sit-down, gospel medley e molto altro in una sequenza da togliere il fiato. ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 giugno 2022) Se siete andati a vedere Elvis (Presley) al cinema, molte cose vi avranno colpito. Tra queste la performance di Austin Butler e quasi certamente il segmento dedicato allo show tv ’68 Comeback Special. Registrato in California il 27 giugno 1968 e poi mandato in onda il 3 dicembre 1968 sulla NBC, rappresentò il rilancio in grande stile di Elvis dopo un periodo di offuscamento. Unche riconfermò l’unicità della star, mai più così in forma e mai più così esposto come mercanzia altamente erotica ai fortunati in studio e a tutti quelli a casa. Seppure vestitissimo, ma con un completo disubitoin uno spettacolo che univa momenti stand-up, sit-down, gospel medley e molto altro in una sequenza da togliere il fiato. ...

