Un club d?i Serie A vuole Pessina: la richiesta dell’Atalanta! (Di sabato 25 giugno 2022) Il Torino si conferma una delle squadre più attive sul mercato, è infatti pronto a mettere le mani sul gioiellino dell’Atalanta Matteo Pessina, in base a quanto riportato da Sky Sport. Come trapelato in questi giorni però, sul centrocampista campione d’Europa punta forte anche il neopromosso Monza; si apre dunque la lotta tra il ds del Toro Vagnati e il tandem Galliani-Berlusconi. Calciomercato Torino Pessina Juric La dirigenza granata sembrerebbe voler rafforzare particolarmente il reparto mediano, infatti è vivo l’interesse anche per altri due centrocampisti italiani: Rolando Mandragora e Giulio Maggiore. Il tecnico del Torino Ivan Juric, che non ha mai nascosto nella passata stagione la sua insoddisfazione sulla completezza della rosa, vorrebbe riabbracciare Pessina che ha già allenato ai tempi del Verona durante la ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Il Torino si conferma una delle squadre più attive sul mercato, è infatti pronto a mettere le mani sul gioiellino dell’Atalanta Matteo, in base a quanto riportato da Sky Sport. Come trapelato in questi giorni però, sul centrocampista campione d’Europa punta forte anche il neopromosso Monza; si apre dunque la lotta tra il ds del Toro Vagnati e il tandem Galliani-Berlusconi. Calciomercato TorinoJuric La dirigenza granata sembrerebbe voler rafforzare particolarmente il reparto mediano, infatti è vivo l’interesse anche per altri due centrocampisti italiani: Rolando Mandragora e Giulio Maggiore. Il tecnico del Torino Ivan Juric, che non ha mai nascosto nella passata stagione la sua insoddisfazione sulla completezza della rosa, vorrebbe riabbracciareche ha già allenato ai tempi del Verona durante la ...

