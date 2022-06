Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Morti 34.700 soldati Russia” (Di sabato 25 giugno 2022) Per lo stato maggiore dell’Ucraina le perdite della Russia in guerra ammonterebbero ormai a circa 34.700 soldati, 170 in più rispetto a ieri. Secondo Kiev, sul piano degli armamenti, i russi hanno perso dall’inizio della guerra 1.511 tank, 3.645 veicoli blindati, 764 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lanciarazzi multipli, 99 sistemi anti-aerei e 217 aerei. Persi anche 184 elicotteri, 2.560 veicoli a motore e autocisterne di carburante, 14 navi da guerra e imbarcazioni, 626 droni e 60 unità di equipaggiamento speciale. I missili russi abbattuti dalla contraerea Ucraina sono 137. . Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Per lo stato maggiore dell’le perdite dellain guerra ammonterebbero ormai a circa 34.700, 170 in più rispetto a ieri. Secondo, sul piano degli armamenti, i russi hanno perso dall’inizio della guerra 1.511 tank, 3.645 veicoli blindati, 764 sistemi di artiglieria, 241 sistemi di lanciarazzi multipli, 99 sistemi anti-aerei e 217 aerei. Persi anche 184 elicotteri, 2.560 veicoli a motore e autocisterne di carburante, 14 navi da guerra e imbarcazioni, 626 droni e 60 unità di equipaggiamento speciale. I missili russi abbattuti dalla contraereasono 137. . Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CorriereCitta : Roma, intercettato carico di rifiuti tossici altamente impattanti: oltre 3 tonnellate di materiale - e_c_o_c : @willycuba65 Difficile che venga. Vuol giocare la Champions. Ultime notizie lo danno vicino al Bayern - ilFattoMolfetta : VIRTUS BASKET MOLFETTA, AL VIA CORSI GRATUITI PER I NATI TRA IL 2010 E il 2015 -