Ultime Notizie – Ucraina, 007 Kiev: “Svolta ad agosto, torneremo ai confini del 1991” (Di sabato 25 giugno 2022) Malgrado le difficoltà sul campo, il capo dell’intelligence militare Ucraina, generale Kyrylo Budanov, si dice certo che l’Ucraina sconfiggerà la Russia e tornerà ai suoi confini del 1991. Intervistato da Itv, Budanov ribadisce che ad agosto ci sarà una Svolta e prima della fine dell’anno i combattimenti cesseranno. Ma intanto l’Ucraina ha bisogno delle armi e il sostegno occidentale. Il ritiro da Severodonetsk è una decisione “tattica”, “per ottenere una vittoria strategica, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni. Personalmente ritengo sia una decisione giusta”, ha detto. “L’Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991, non ci sono altri scenari”, ha proseguito, riferendosi dunque anche alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Malgrado le difficoltà sul campo, il capo dell’intelligence militare, generale Kyrylo Budanov, si dice certo che l’sconfiggerà la Russia e tornerà ai suoidel. Intervistato da Itv, Budanov ribadisce che adci sarà unae prima della fine dell’anno i combattimenti cesseranno. Ma intanto l’ha bisogno delle armi e il sostegno occidentale. Il ritiro da Severodonetsk è una decisione “tattica”, “per ottenere una vittoria strategica, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni. Personalmente ritengo sia una decisione giusta”, ha detto. “L’tornerà ai suoidel, non ci sono altri scenari”, ha proseguito, riferendosi dunque anche alla ...

