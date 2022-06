Ultime Notizie – Space Economy | fatturato globale raddoppia a 447 mld dollari

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 giugno 2022) Ildellaè più cheto negli ultimi 15 anni passando dai 176 miliardi didel 2005 ai 447 miliardi del 2020. Sono i primi dati raccolti dal See Lab, loEvolution Laboratory di Sda Bocconi, e che l’Adnkronos ha potuto visionare in vista della Quarta conferenza annuale del See Lab che si tiene lunedì prossimo. Il 27 giugno il primo laboratorio di ricerca sullachiama infatti a raccolta istituzioni, accademici, e aziende del mondo spaziale per discutere “il valore di un approccio integrato alla ricerca nel supportare tanto il settore spaziale che quello non spaziale”. “Dire che l’economia dello spazio sia in pieno sviluppo suona riduttivo” ...