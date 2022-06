Ultime Notizie – Russia rimuove generali | nuovo comandante nel Donbass

(Di sabato 25 giugno 2022) Diversidellasono stati rimossi dal comando dai vertici militari dall’inizio di giugno, passati più di quattro mesi dall’invasione russa dell’Ucraina. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, secondo cui “dall’inizio di giugno l’alto comando russo ha molto probabilmente rimosso diversida ruoli di comando operativi cruciali nella guerra in Ucraina”. Fra questi, ildelle forze aviotrasportate (Vdv), Andrei Serdyukov, e ildelle forze del gruppo sud (Sgf), Alexandr Dvornikov, che “probabilmente è stato per un certo periodo” al comando di tutte le operazioni. Secondo le valutazioni, è probabile che il comando dell’Sgf – che continua a “svolgere un ruolo centrale” per l’offensiva russa nel ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - PianetaMilan : #Milan, #Scaroni parla del #NuovoStadio. #Bremer, previsti contatti con il #Torino #ACMilan #SempreMilan - zazoomblog : Ultime Notizie – Caldo boom di acquisti di acqua e gelati - #Ultime #Notizie #Caldo #acquisti - junews24com : Di Maria Juve (Cor.Torino): prima vuole ascoltare il Barcellona. Retroscena - -

Il Sole 24 ORE

Riscatto gratuito della laurea per incentivare i ragazzi a studiare in un Paese nel quale la percentuale di laureati è la più bassa in Ue dopo la Romania: la proposta è stata rilanciata venerdì dal ...È stato raggiunto da una misura interdittiva ed è accusato di omicidio colposo l'amministratore unico che operava in subappalto alla manutenzione degli ascensori al Ministero degli Affari esteri ... Ucraina, ultime notizie. Blinken: Russia ha già perso, falliti gli obiettivi della guerra La guardia brianzola, figlio d'arte, è reduce da sette stagioni a Venezia MILANO (ITALPRESS) - L'A|X Armani Exchange Milano ha raggiunto un ...Le prime anticipazioni della prossima edizione di Ciné 2022, a Riccione dal 5 all'8 luglio, tra le anticipazioni Io sono l'abisso di Donato Carrisi e Siccità di Paolo Virzì. NOTIZIA di ...