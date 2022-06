Ultime Notizie – Russia | patriarca Kirill scivola su acqua santa e cade

(Di sabato 25 giugno 2022) Ildi Moscato sull’nel tempio di Novorossijsk ed è caduto durante la messa. “Il pavimento era bagnato – ha dettocome riportato dai media russi -. Il fatto che io sia caduto oggi non significa nulla”. “Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così lucido e liscio. Ma quando l’, anche se è, sono le leggi della fisica a funzionare. Su questo bel pavimento sono caduto così purtroppo. Ma per grazia di Dio, senza alcuna conseguenza”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CorriereCitta : Paura ad Anzio, 17enne cade da un scoglio e si ferisce ad un gamba: travolto dalle onde - zazoomblog : Ultime Notizie – Giochi Mediterraneo in diretta sul sito Coni Cerimonia apertura e gare principali - #Ultime… - cn1926it : Da #Roma: #Veretout piace molto a #Giuntoli, compromesso il rapporto con #Mourinho -

Il Sole 24 ORE

Mentre infuriavano i combattimenti nel Donbass , da Berlino, dove si è recato per un incontro sulla sicurezza alimentare, il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha commentato leprovenienti dall'Ucraina. E, in particolare, il titolare della diplomazia di Washington ha puntato il mirino sui presunti falliti obiettivi della Russia nell'attuale campagna militare. "...LECome noto, la Juventus è venuta incontro alle esigenze del fuoriclasse argentino, desideroso di giocare un'ultima stagione in Europa, anche per vivere il Mondiale in Qatar con l'Albiceleste da ...'Mancato finanziamento di progetti di opere pubbliche per 138 milioni da destinare al territorio reggino: per gli amministratori locali è sempre colpa degli altri!' ...