Ultime Notizie – Juve, news mercato: De Ligt nel mirino del Chelsea (Di sabato 25 giugno 2022) Il Chelsea bussa alla Juve per Matthijs De Ligt. I blues, come riferisce Sky Sport nelle ultimissime news di mercato, hanno chiesto informazioni ai bianconeri per il 22enne difensore olandese, con l'attaccante Timo Werner come potenziale e parziale contropartita. De Ligt, legato alla Juventus da un contratto fino al 2024, non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento. L'accordo attuale prevede una clausola da circa 120 milioni, secondo le news circolate. Con l'eventuale rinnovo del contratto, la clausola potrebbe essere sensibilmente abbassata. In sostanza, la cessione dell'olandese in futuro potrebbe garantire alla Juve una cifra inferiore rispetto a quella che i torinesi potrebbero ottenere in questa sessione di ...

