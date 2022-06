Ultime Notizie – Famiglia, Papa: “Sentiamo più che mai che va difesa” (Di sabato 25 giugno 2022) La Famiglia “più che mai” va “difesa”. Lo ammonisce il Papa nell’omelia in occasione della celebrazione della messa, presieduta dal cardinale Kevin Farrell, per il X incontro mondiale delle famiglie. ?”Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza della Famiglia, Sentiamo più che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo – esorta Bergoglio – che venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il suo ‘dna’ che è l’accoglienza e lo spirito di servizio”. “Non ci sono ‘pianeti’ o ‘satelliti’ che viaggiano ognuno sulla propria orbita. La Famiglia è il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) La“più che mai” va “”. Lo ammonisce ilnell’omelia in occasione della celebrazione della messa, presieduta dal cardinale Kevin Farrell, per il X incontro mondiale delle famiglie. ?”Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellezza dellapiù che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo – esorta Bergoglio – che venga inquinata dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dello scarto, e perda così il suo ‘dna’ che è l’accoglienza e lo spirito di servizio”. “Non ci sono ‘pianeti’ o ‘satelliti’ che viaggiano ognuno sulla propria orbita. Laè il ...

