Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 8 115 casi e 12 morti A Milano e provincia 2 979 contagi

Sono 8.115 i nuovida Coronavirus, 25 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Isono stati 12, per un totale di 40.773 deceduti dall'inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 715 (+13) persone positive ale 15 nei reparti di terapia intensiva (-2). I nuovi positivi indisono 2.979, a Bergamo 538, a Brescia 977, a Como 436, a Monza 748, a Varese 634, a Pavia 470, a Cremona 209, a Lodi 151, a Lecco 282 e a Sondrio 114.