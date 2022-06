Ultime Notizie – Covid oggi Italia, Speranza: “Chi è contagiato stia a casa” (Di sabato 25 giugno 2022) Covid in Italia, “non avere restrizioni non significa però che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni“. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Repubblica. “Abbiamo gradualmente superato il grosso degli obblighi e non sono all’ordine del giorno revisioni delle misure” precisa. Toglierete l’isolamento dei positivi come chiedono vari politici ed esperti? “No. In questo momento una cosa del genere non è in discussione. Chi è contagiato deve stare a casa. oggi in isolamento ci sono 650mila persone, non è immaginabile che se ne vadano in giro”. “La sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli. Le mascherine, ad esempio, in certi casi continuano ad essere raccomodate. Restano uno strumento molto utile e il superamento dell’obbligo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022)in, “non avere restrizioni non significa però che non contino i comportamenti individuali e le raccomandazioni“. Così il ministro della Salute Robertoin un’intervista a Repubblica. “Abbiamo gradualmente superato il grosso degli obblighi e non sono all’ordine del giorno revisioni delle misure” precisa. Toglierete l’isolamento dei positivi come chiedono vari politici ed esperti? “No. In questo momento una cosa del genere non è in discussione. Chi èdeve stare ain isolamento ci sono 650mila persone, non è immaginabile che se ne vadano in giro”. “La sfida ora è puntare sulla responsabilità dei singoli. Le mascherine, ad esempio, in certi casi continuano ad essere raccomodate. Restano uno strumento molto utile e il superamento dell’obbligo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - GoalItalia : Contatto Chelsea-Juventus: per #DeLigt ?? Madama aspetta un segnale per il rinnovo ?? L'alternativa è la clausola ??… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - junews24com : Arnautovic Juve, problemi per l'austriaco: un ostacolo blocca la trattativa - - TuttoASRoma : La Roma vuole una punta da 15 gol -