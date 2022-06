Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 4.546 casi e nessun morto: bollettino 25 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) Sono, 4.546 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%. Non si registra alcun decesso. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, +3,4%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 816 (+24 rispetto a ieri, +3%), età media 74,7 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 38.442 (+ 2.308). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 37.596 (+2.283), il 97,8% del totale dei casi attivi. Le persone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Sono, 4.546 i nuovi contagi da Coronavirus, 252022 inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%. Non si registra alcun decesso. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, +3,4%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 816 (+24 rispetto a ieri, +3%), età media 74,7 anni. Iattivi, cioè i malati effettivi, sono 38.442 (+ 2.308). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 37.596 (+2.283), il 97,8% del totale deiattivi. Le persone ...

