Ultime Notizie – Bonus 200 euro, cosa dice la circolare Inps (Di sabato 25 giugno 2022) Bonus 200 euro, la circolare dell’Inps è stata pubblicata. Si tratta della numero 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum disposto dal ‘Decreto Aiuti’ (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). Lo sottolinea l’Inps circa la misura che “riguarda un’ampia platea di cittadini”. I BENEFICIARI – A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022)200, ladell’è stata pubblicata. Si tratta della numero 73 del 24 giugno 2022 per l’erogazione del contributo una tantum disposto dal ‘Decreto Aiuti’ (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). Lo sottolinea l’circa la misura che “riguarda un’ampia platea di cittadini”. I BENEFICIARI – A luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. A ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di Naspi, Dis-coll, alla platea dei beneficiari di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - GoalItalia : Contatto Chelsea-Juventus: per #DeLigt ?? Madama aspetta un segnale per il rinnovo ?? L'alternativa è la clausola ??… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - cn1926it : #Mertens aspetta, #Ospina riflette e freme: il punto della situazione sui rinnovi - news24_inter : #PSG vuole chiudere per #Skriniar ?? -