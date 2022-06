Ultime Notizie – Aborto Usa, Biden: “Da Corte Suprema decisioni tremende” (Di sabato 25 giugno 2022) Penso che la Corte Suprema abbia preso “decisioni tremende”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, riferendosi alla sentenza contro l’Aborto e a quella contro le restrizioni al porto d’armi. “Ieri ho parlato della scioccante decisione della Corte Suprema di abolire Roe versus Wade, se ne è parlato molto a casa nostra”, ha detto il presidente. Mia moglie “Jill e io sappiamo quanto questa decisione sia dolorosa e devastante per tanti americani. E’ una decisione che verrà applicata dagli Stati. La mia amministrazione si concentrerà su come la gestiranno, e se violeranno altre leggi, come non permettere di viaggiare in altri Stati per accedere ai servizi della sanità. Intraprenderemo azioni per proteggere i diritti delle donne e la salute ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Penso che laabbia preso “”. Lo ha detto il presidente americano Joe, riferendosi alla sentenza contro l’e a quella contro le restrizioni al porto d’armi. “Ieri ho parlato della scioccante decisione delladi abolire Roe versus Wade, se ne è parlato molto a casa nostra”, ha detto il presidente. Mia moglie “Jill e io sappiamo quanto questa decisione sia dolorosa e devastante per tanti americani. E’ una decisione che verrà applicata dagli Stati. La mia amministrazione si concentrerà su come la gestiranno, e se violeranno altre leggi, come non permettere di viaggiare in altri Stati per accedere ai servizi della sanità. Intraprenderemo azioni per proteggere i diritti delle donne e la salute ...

