Ucraina | Mosca | “Uccisi 80 mercenari polacchi e 780 nazionalisti”

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) –afferma di aver ucciso “80” che combattevano a fianco di Kiev inorientale. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, dichiarando anche che ieri sono stati“780” in attacchi dall’aria, con missili e artiglieria. Gli 80, afferma il portavoce, sono statida un missile che ha colpito la fabbrica per la lavorazione del zinco Megatex a Kostyantynivka. Secondo Konashenkov, un attacco missilistico a Mykolaiev ha ucciso 300 soldati ucraini. L'articolo proviene da Italia Sera.

...filorussa di Luhansk e i militari disono entrati a Lysyschank. Lo riporta la Tass parlando citando fonti vicine alle milizie di Luhansk. "48 missili russi cruise. Di notte. In tutta l'. ...Il patriarca diKirill è scivolato sull'acqua santa nel tempio di Novorossijsk in Russia. Il fatto è avvenuto ... operiamo per pace in'Il pavimento è bellissimo, puoi specchiarti, è così ...(Adnkronos) – Mosca afferma di aver ucciso “80 mercenari polacchi” che combattevano a fianco di Kiev in Ucraina orientale. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Igor Konashenkov, dichia ...La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio. Kiev: I missili russi sono caduti sull’Ucraina sabato, colpendo strutture militari nell’ovest e nel nord, nonché ...